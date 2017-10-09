Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 октября, 2017, 10:58 — ИА Регнум. В Ярославской области своих постов лишилось руководство Переславль-Залесской территориальной избирательной комиссии, где на выборах 10 сентября губернатор области Дмитрий Миронов показал худший результат в регионе — 71,11%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславль-Залесский

В отставку по собственному желанию отправлена председатель ТИКа Елена Тарбаева, а также ее заместитель и секретарь комиссии. 2 октября областная избирательная комиссия удовлетворила заявления членов ТИК.

«Мы лишь удостоверились в том, что заявления написаны авторами, спрашивать о причинах мы не имеем права», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.

Между тем источник ИА REGNUM, близкий к городской власти Переславля-Залесского, связывает отставку членов ТИК именно с итогами губернаторских выборов.

«По неофициальной информации отставке предшествовал разговор мэра города Владимира Волкова с председателем комиссии. Для города 70% за губернатора — это очень много, но быть худшим среди лучших все равно неприятно. Такой результат связан во многом с действиями самого мэра, который не пользуется популярностью в городе, назначен после прихода команды Дмитрия Миронова», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник.

Не исключено, что «низкий» результат за Миронова может быть связан именно с действиями избирательной комиссии, а именно с «недостаточной огранизацией» выездного голосования. В Переславле-Залесском лишь 4% избирателей проголосовали за губернатора вне избирательных участков. Это худший результат среди всех районов (исключая крупные города — Ярославль и Рыбинск). К примеру, в Пошехонском районе на дому проголосовали 38% избирателей, а Дмитрий Миронов получил почетные 86% голосов. Похожая ситуация и в Мышкинском районе, где Миронов получил 90% голосов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общий результат победителя губернаторской гонки — 79,32% голосов жителей Ярославской области.