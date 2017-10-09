* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 9 октября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Оружие и боеприпасы США, которые якобы предназначались для отрядов так называемой умеренной оппозиции в Сирии, попадают к боевикам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает НТВ, сообщил начальник главного оперативного управления армии Сирии Али Аль-Али, продемонстрировавший захваченное у членов незаконных вооруженных формирований оружие.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поставка оружия

«Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением, — говорит генерал. — Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но, в конечном счете, оно попало в руки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По словам высокопоставленного офицера, большую часть оружия закупают американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK. Затем военное имущество при помощи морского транспорта доставляется на Ближний Восток и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что у альянса РФ, Сирии и Ирана не получится до конца победить террористическую группировку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его мнению, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории.

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