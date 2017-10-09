Москва, 9 октября, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Госслужащие и сотрудники частных компаний, которые расскажут о случаях коррупции на работе, получат защиту от государства. Поправки в закон «О противодействии коррупции» подготовил Минтруд.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Сотрудников, сообщивших руководству или правоохранительным органам о случаях коррупции, нельзя будет уволить без решения специальной комиссии, сократить им отпуск, лишить премий или других выплат.

Речь идет о госслужащих, сотрудниках государственных внебюджетных фондов и госкорпораций, муниципальных служащих, сотрудниках учреждений, частных предприятий, общественных и иных организаций.

Минтруд также предлагает гарантировать конфиденциальность как человека, пожаловавшегося на коррупцию, так и сведений, указанных в его сообщении. Кроме того, он сможет рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.

«Закрепление комплекса мер защиты лица, сообщившего о коррупционном правонарушении, позволит не допустить его неправомерного преследования, ущемления его прав и законных интересов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, в начале октября Минэкономики начало исследования «бытовой» коррупции. Социологи должны выявить средний размер взяток и объем рынка «бытовой» коррупции.