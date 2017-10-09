Ярославль, 9 октября, 2017, 10:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила аукцион на оказание услуг по монтажу элементов праздничного оформления города на новогодние праздники, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В конкурсной документации приведен список украшений и конструкций, которые появятся на улицах.

City-yaroslavl.ru Композиция «Ель с медведями»

Итак, перед новогодними праздниками в Ярославле установят две 10-метровые ели. Одну из них украсят гирляндами «Мультишарики» длиной 140 метров, 80-метровой гирляндой «Белт лайт», светодиодными игрушками «Пряники» (18 шт.), пряниками (48 шт.), паровозиками (3 шт.), конфетами (6 шт.), апельсинами (6 шт).

Еще одна ель высотой 16 метров будет украшена серебристыми шарами в количестве двух тысяч штук.

Объекты, которые так понравились жителям Ярославля прошлой зимой, тоже вернутся на улицы: запланирован монтаж кареты с лошадьми, четырехметрового шара «Игрушка», светодиодных композиций «Камин», «Снеговики-музыканты», «Ель с медведями». Появится в городе упряжка Деда Мороза, пятиметровый светодиодный фонтан, композиция из букв «С новым годом!», две двухметровые снежинки и 16 штук консолей светодиодных «Яйца Фаберже».

Всего на монтаж этих украшений и композиций предполагается потратить 651,6 тыс. рублей.

Напомним, большая часть композиций, как отмечали в мэрии, была выполнена за счет средств предпринимателей, принявших активное участие в процессе подготовки города к встрече Нового года. После того, как прошли новогодние праздники, они были демонтированы и отвезены на хранение.