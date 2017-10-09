Южно-Сахалинск, 9 октября, 2017, 12:05 — ИА Регнум. На Сахалине снова протестуют жители: в Южно-Сахалинске жители намерены провести митинг за сохранение рек и рыбы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич «Рыбный» пикет в Южно-Сахалинске

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«За реки, за рыбу, за будущее Сахалина»

Под таким лозунгом пройдет в Южно-Сахалинске митинг, организатором которого выступает общественная экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина».

«Наша главная цель — добиться серьезного сокращения промышленного вылова лососей. Природа терпелива, но ее терпение не безгранично. Всем сахалинским рыбопромышленникам необходимо умерить аппетиты. Если они не хотят потерять свой бизнес навсегда. Наши требования: добиться в 2018 году на Юге Сахалина полного запрета промышленного лова, а на Севере — жесткого ограничения. А в 2019 году промышленный лов должен быть полностью закрыт на всем Сахалине — в 2019 году к берегам Сахалина придет лосось 2017-го года. А в этом году у нас пусто, у нас полностью провалена путина. Также наши требования: добиться, чтобы ставные невода были не более 1 км в длину. Сейчас эти невода по 2−3 км», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Во вторник 10 октября организаторы митинга намерены подать уведомление в мэрию.

Сам митинг запланирован на 15 октября. По мнению Дмитрия Лисицына, поддержать требования митинга должны все — в том числе и рыбопромышленники, если они не хотят потерять свой бизнес навсегда.

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«Я очень рада, что жители Сахалина наконец-то встают на защиту своих природных богатств, не смотря на все усилия властей помешать. И мы не остановимся до тех пор, пока промышленный лов лосося не будет остановлен на несколько лет, либо не примет цивилизованные формы. Я хочу подчеркнуть: наш митинг не политическая акция. Просто ситуация сложилась таким образом уже, что на грань уничтожения поставлена природа Сахалина. А это, наверное, последнее, что у нас еще не отняли. Наша природа, наша рыба, наши реки — последнее, что удерживает многих людей от бегства из региона. Мы будем бороться за их сохранение», — рассказала в своем письме в редакцию ИА REGNUM одна из организаторов митинга общественница Франческа Поларшинова.

Напомним, в Южно — Сахалинске прошел пикет, на котором люди требовали запрета установки на реках РУЗов — рыбоучетных заграждений, требовали от власти принять меры для сохранения популяции лососевых как главного достояния островного региона.

Протестные выступления вызвали уже реакцию властей. Губернатор Сахалина Олег Кожемяко отметил, что количество ставных неводов на реках уже превысило все разумные пределы. Что касается РУЗов, то по мнению губернатора, они должны использоваться очень ограниченно, только для научных целей, а не для добычи лососевых.

Между тем, лидер «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын считает, что на РУЗы вообще должен быть введен полный запрет:

«Рыбу не РУЗами надо считать. Рыбу на нерестилищах надо считать: надели сапоги, вперёд! А не сидя в кабинетах и отдавая научную деятельность на откуп коммерсантам!».

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Как сообщало ИА REGNUM, сахалинцы давно бьют тревогу по поводу разграбления природных богатств островного региона. Ранее общественность протестовала против установки рыбацких станов в уникальном памятнике природы — заказнике «Северный». Есть решения судов, но в заказнике рыбачат браконьеры при полном попустительстве властей.

Провальная путина — 2017 стала катализатором массовых протестов. В прошедшую путину отрасль сработала практически в убыток: добыто всего около 24 тыс. тонн красной рыбы, между тем, в былые годы рыбаки добывали на Сахалине до 200 тыс. тонн. Жители убеждены, что причина того, что острова становятся безрыбными — в безграмотной политике властей и жадности промысловиков.