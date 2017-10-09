Киев, 9 октября, 2017, 10:40 — ИА Регнум. «Незаконную» одежду изъяли украинские пограничники в поезде, направляющемся из Москвы в Кишинев, сообщает 9 октября пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

Согласно сообщению, украинские пограничники Сумского отряда на пограничном пункте контроля «Хутор-Михайловский» обнаружили в поезде 19 футболок с запрещенной на Украине символикой СССР и Российской Федерации. «Незаконная» одежда была найдена в одном из пассажирских купе.

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Отмечается, что владельцем одежды оказался проводник поезда «Москва — Кишинев» — 28-летний гражданин Молдавии. По факту провоза одежды с запрещенной на Украине символикой на владельца футболок было составлено дело об административном нарушении.

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Напомним, на Украине законодательно уравняли нацистскую и советскую символики как символы «тоталитарных режимов», а публичная демонстрация подобной символики запрещена. Однако оголтелая пропаганда ненависти к России не заканчивается символами СССР — на Украине также запрещены георгиевские ленточки и другая символика, «пропагандирующая страну-агрессора», то есть Россию.