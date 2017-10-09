Киев, 9 октября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, националист и бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что Донбасс вернется под контроль Киеву 20 апреля 2018 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ярош

«Донецк и Луганск мы вернем. И уже довольно скоро. Уже не на десятилетия план, так сказать, а на какой-то гораздо меньший срок», — заявил Ярош, добавив, что «очень хотелось бы провести парад победы в Донецке».

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По его словам, Донбасс должен вернуться под контроль Киеву 20 апреля 2018 года, так как именно 20 апреля 2014 года считается днем основания «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основанной Ярошем после его выхода из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы ведем свою родословную с 20 апреля 2014 года. Возможно, на 20 апреля 2018 года и день победы сделать? Чтобы совместить две даты — чтобы не праздновать много», — смеясь ответил Ярош на вопрос о конкретной дате окончания войны в Донбассе.

Напомним, ранее Ярош заявил о том, что на Украине для отправки в Донбасс формируется третий отдельный батальон «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Необходимость этого он объяснил появлением новых командиров, которые «выросли за время боевых действий с войсками противника».

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Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после того, как жители Донецкой и Луганской областей выступили против государственного переворота в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты.