Петропавловск-Камчатский, 9 октября, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Появилось видео запуска сверхзвуковых противокорабельных ракет с борта гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск». Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Mil.ru Стрельба по мишеням

В ходе командно-штабной тренировки провели запуски ракет по надводной цели. Ракетная стрельба по судну-мишени велась из акватории Охотского моря на максимальную дальность.

Крылатые ракеты «Гранит» и «Базальт» успешно поразили назначенную морскую цель, сообщил представитель пресс-службы Тихоокеанского флота, капитан первого ранга Владимир Матвеев.

Стрельба проводилась в условиях сложной помеховой обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

Для обеспечения безопасности и контроля за результатом стрельбы были задействованы более пятнадцати боевых кораблей и судов обеспечения и самолеты Морской авиации Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что в Псковской области проходят российско-белорусские учения. Подразделениям самоходной артиллерии ВДВ России и Силам специальных операций Белоруссии предстоит ликвидировать снайперов условного противника.