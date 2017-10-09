Москва, 9 октября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Составлен список автомобилей, которые можно сегодня приобрести в России по цене нового iPhone X от Apple, список 8 октября опубликовало издание «Свободная пресса».

Daewoo Matiz

Цена нового смартфона от Apple составит около 90 тыс. рублей, автор статьи отмечает, что это самый дорогой iPhone, который выпускала компания. За те же деньги сегодня в нашей стране можно приобрести Daewoo Matiz 2008−2009 года выпуска, причем, как отмечает издание, можно попытаться купить автомобиль, пробег которого составляет менее 90 тыс. км.

Примерно столько же стоит подержанный седан Daewoo Nexia, эта машина будет оборудована 1,5-литровым (85 л.с.) или 1,6-литровым (105 л.с.) двигателем. Состояние этой машины может быть разным, эксперты предлагают после покупки сразу направиться в сервис.

Также вместо iPhone X российские покупатели могут приобрести автомобиль модели «Нива» от «АвтоВАЗа», этот внедорожник отличается высокой проходимостью, есть шанс приобрести вполне рабочий экземпляр.

Также за сумму, которую просят создатели культового устройства Apple в России можно найти подержанные: LADA 2107, ЛуАЗ 969, Mercedes-Benz C-класс или даже Mercedes-Benz W124.

Напомним, ранее СМИ опубликовали список самых дешевых новых автомобилей в России, место лидера досталось седану LADA Granta, он обойдется покупателям в 389 тыс. 900 рублей, на второй строчке рейтинга оказалась Lada Priora, эту машину в базовой комплектации можно купить за 399 тыс. 900 рублей. Третье место эксперты отдали лифтбэку LADA Granta, сейчас «в базе» он стоит 414 тыс. 900 рублей.