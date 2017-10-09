Ярославль, 9 октября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле отломали кусочек от бронзового макета исторического центра города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал «Неравнодушный Ярославль» Кусок от бронзовой карты

25 августа на Советской площади в сквере у церкви Ильи Пророка открыли бронзовую карту Ярославля. Автором стали известный ярославский художник Николай Мухин и скульптур Михаил Гайнутдинов. Карта выполнена из бронзы в виде свитка с указом Екатерины II о регулярном плане города.

У жителей Ярославля сразу же возникли опасения, что карта может стать жертвой вандалов. Так и произошло: в эти выходные у нее уже отломали кусок. Сейчас ярославцы, которые обнаружили бронзовую часть композиции, пытаются найти художников, чтобы вернуть им утраченный элемент.

«Пусть они отдадут его нам. Мы приварим его обратно. Вся необходимая аппаратуру у нас есть. Нашему народу лишь бы что-то испробовать на прочность. Ничего, скоро в сквере появится видеонаблюдение, и все это прекратится» — сказал корреспонденту ИА REGNUM художник Николай Мухин.

Напомним, в апреле в Интернете открыли голосование за проект трехмерной модели центра города, которое планировали установить в Ильинском сквере. На суд зрителей в группе правительства Ярославской области в соцсети «ВКонтакте» выдвинули три концепции: план 1778 года с радиально-кольцевой структурой города, план 1913 года с демонстрацией утраченных элементов ансамблей XIX века, современный план — актуальный облик города. На портале правительства Ярославской области варианты набрали примерно равное количество голосов, а в соцсети больше всего пользователей — 43% — проголосовали за современный план.