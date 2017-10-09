Санкт-Петербург, 9 октября, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Петербургские единороссы одобрили действия полиции 7 октября во время проведения массовой несанкционированной акции сторонников Алексея Навального. Одновременно лидер фракции «Единая Россия» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко выразил соболезнования в связи со смертью женщины, к которой из-за дорожных затруднений в день акции не успела скорая помощь, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе петербургского филиала партии.

Spb.er.ru Александр Тетердинко

«Как мы видим, призывы к соблюдению закона и недопущению несанкционированных массовых акций — не пустые слова. Речь идёт о безопасности людей, причем как участников этих акций, так и случайных прохожих, и даже живущих неподалеку людей. Печально, что жертвами политических амбиций отдельно взятых провокаторов становятся невинные люди», — сказал Александр Тетердинко.

Напомним, по данным следствия, вечером 7 октября в квартиру на Колокольной улице была вызвана скорая помощь в связи с плохим самочувствием 55-летней женщины. «По указанному адресу были направлены врачи из Мариинской больницы. Однако проезд Невского проспекта был затруднен. В связи с этим по данному адресу была направлена другая бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины», — сообщили в СКР. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «причинение смерти по неосторожности».

Петербургские единороссы полагают, что во время несанкционированных уличных выступлений 7 октября петербургская полиция «действовала оперативно и слаженно, не дав массе протестующих вылиться на Невский проспект».

Александр Тетердинко подчеркивает, что в отношении участников несанкционированных акций за рубежом полиция нередко применяет водомёты и резиновые пули, а в Санкт-Петербурге «подгоняют комфортабельные автобусы для доставки активистов в отделения».

«Убежден, что столкновения с полицией — это то, чего ждали организаторы акции. Мероприятие в Петербурге они заранее называли основным, приурочили его ко дню рождения президента страны и приложили все усилия, чтобы акция не была согласована», — заявил лидер фракции единороссов в парламенте Петербурга.

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Напомним, сторонники Навального устроили несанкционированную акцию на Марсовом поле вечером 7 октября. Затем они вышли на Литейный проспект и двинулись в сторону Невского проспекта. Полиция перекрыла Литейный проспект и задержала 38 активистов за нарушение ПДД — выход на проезжую часть. Все задержанные позже были отпущены.

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