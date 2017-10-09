Москва, 9 октября, 2017, 09:55 — ИА Регнум. По делу о рекордной взятке в Минобороны РФ задержан гражданский специалист, начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа военного ведомства Алексей Гринюк. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

sajinka2 Взятка. Коррупция

«Гринюк обвиняется Главным военным следственным управлением СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ, — мошенничество в особо крупном размере и получение особо крупной взятки», — передает вещатель.

Источник газеты отмечает, что мужчина, курировавший закупки в интересах тыловых войск, признал свою вину и начал активно сотрудничать со следствием, однако никаких поблажек за это не получил.

«В связи с этим представители его защиты обжаловали целый ряд решений следователя и судов», — отмечается в материале.

26 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники сообщила, что Главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной взятке в 368 млн рублей в истории Минобороны РФ.

По данным издания, главным фигурантом дела проходит начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин. Офицера заподозрили в получении денег как за «помощь» в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.

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