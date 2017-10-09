Рубль испугался нефти и геополитики
Москва, 9 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Последний день торговой недели (6 октября) оказался крайне неудачным для российской валюты, которая понесла внушительные потери в парах с иностранными валютами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.
По его мнению, виной тому послужил резкий обвал котировок нефти, противостоять которому рубль не смог, даже в условиях ослабления доллара. По итогам сессии рубль подешевел на 0,85% и 1,13% до 58,12 рубля и 68,14 рубля к доллару и евро соответственно.
«На минувшей неделе рубль в целом чувствовал себя неплохо, хотя доллар временами пытался показывать силу. Но 6 октября сказалось влияние нефтяного фактора. На опасениях того, что новый шторм в США усилится до очередного урагана, игроки кинулись избавляться от Brent, фиксируя прибыль из-за рисков сокращения спроса со стороны американских НПЗ», — сказал эксперт.
Также рубль ощутил на себе эффект от повсеместного уклонения от рисков на волне нового обострения конфликта между США и КНДР. Два этих катализатора послужили главными причинами ослабления позиций отечественной валюты.
«Впрочем, уже сегодня, 9 октября, рубль может попытаться реабилитироваться.
Во-первых, самые страшные опасения относительно новой стихии на побережье Мексиканского залива не подтвердились — шторм сбавляет обороты. Это может развеять страхи трейдеров и подтолкнуть их к покупкам Brent.
Во-вторых, доллар, вероятно, будет оставаться в напряжении из-за ситуации с Северной Кореей. На минувших выходных Трамп в свойственной ему манере заинтриговал мир фразой о том, что повлиять на Пхеньян может «лишь одна вещь», — пояснил Ковалев.
Дальнейшее развитие событий на этом фронте будет диктовать настроения по доллару, отметил он.
«Однако сдерживающей силой будет выступать фактор бегства от рисков: если игроки продолжат избавляться от рисковых активов. Рубль также может ощутить на себе влияние этого драйвера», — считает эксперт.
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