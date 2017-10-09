Москва, 9 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Последний день торговой недели (6 октября) оказался крайне неудачным для российской валюты, которая понесла внушительные потери в парах с иностранными валютами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его мнению, виной тому послужил резкий обвал котировок нефти, противостоять которому рубль не смог, даже в условиях ослабления доллара. По итогам сессии рубль подешевел на 0,85% и 1,13% до 58,12 рубля и 68,14 рубля к доллару и евро соответственно.

«На минувшей неделе рубль в целом чувствовал себя неплохо, хотя доллар временами пытался показывать силу. Но 6 октября сказалось влияние нефтяного фактора. На опасениях того, что новый шторм в США усилится до очередного урагана, игроки кинулись избавляться от Brent, фиксируя прибыль из-за рисков сокращения спроса со стороны американских НПЗ», — сказал эксперт.

Также рубль ощутил на себе эффект от повсеместного уклонения от рисков на волне нового обострения конфликта между США и КНДР. Два этих катализатора послужили главными причинами ослабления позиций отечественной валюты.

«Впрочем, уже сегодня, 9 октября, рубль может попытаться реабилитироваться.

Во-первых, самые страшные опасения относительно новой стихии на побережье Мексиканского залива не подтвердились — шторм сбавляет обороты. Это может развеять страхи трейдеров и подтолкнуть их к покупкам Brent.

Во-вторых, доллар, вероятно, будет оставаться в напряжении из-за ситуации с Северной Кореей. На минувших выходных Трамп в свойственной ему манере заинтриговал мир фразой о том, что повлиять на Пхеньян может «лишь одна вещь», — пояснил Ковалев.

Дальнейшее развитие событий на этом фронте будет диктовать настроения по доллару, отметил он.

«Однако сдерживающей силой будет выступать фактор бегства от рисков: если игроки продолжат избавляться от рисковых активов. Рубль также может ощутить на себе влияние этого драйвера», — считает эксперт.

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