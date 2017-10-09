Сочи, Краснодарский край, 9 октября, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вручил президенту РФ Владимиру Путину подарок на день рождения — пододеяльник ручной работы — лично, приехав в Сочи, пишет итальянская газета Сorriere della Sera.

Скриншот страницы ntv.ru Сильвио Берлускони и Владимир Путин

По данным издания, на пододеяльнике размера king-size напечатан портрет Путина и Берлускони, пожимающих друг другу руки. Они изображены на фоне двух всемирно известных достопримечательностей России и Италии — собора Василия Блаженного и Колизея.

Визит Берлускони в Сочи — частный, официальной информации от Кремля по этому поводу не было. Фотографию подарка итальянского политика, которого с Путиным связывают дружеские отношения, опубликовали также издания La Stampa и La Republica. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в день 65-летния у Путина запланирована «целая вереница телефонных разговоров», а в середине дня 7 октября состоялось совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Путина и Берлускони со времен первой встречи на саммите G8 в Генуе в 2001 году связывают дружеские отношения. Лидеры двух стран неоднократно встречались как на международных переговорах, так и в частном порядке.

Так, 11 сентября 2015 года бывший премьер-министр Италии прибыл в Крым с частным визитом, где посетили мемориал, посвященный памяти погибших в Крымской войне солдат Сардинского королевства у горы Гасфорта.

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В июне 2015 года СМИ сообщали, что Берлускони гостил у Путина в Горном Алтае: политики ходили по горам, рыбачили и знакомились с культурой алтайцев. Впервые в неформальной обстановке Берлускони был в гостях у российского лидера в 2002 году — он приехал в резиденцию Путина «Бочаров ручей» в Сочи 2 апреля.

Подарки, которые Путину дарят на день рождения, традиционно большей частью направляются в библиотеку президента. Однако, некоторые подарки от знакомых и друзей глава государства оставляет себе, пояснял ранее Песков.

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Ранее Путину дарили и живые подарки: крокодила, уссурийского тигренка, а в 2012 году губернатор северной японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ подарил российскому президенту собаку породы акита-ину в качестве благодарности за помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения и цунами.