Ярославль, 9 октября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. В эти выходные в центре областного центра ликвидировали креативный красный переход в виде надписи «Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Креативный переход закрашен

Теперь он выглядит как обычная пешеходная желто-белая зебра в традиционном стиле. Правда, по краям все же остались следы от «креатива» городских властей в виде полосок красного цвета.

Таким образом, спор между мэрией и ГИБДД завершен. Напомним, ярославская Госавтоинспекция возбудила административное дело против городских властей за необычный переход, который появился в июле на площади Волкова.

На нем в стиле древнерусской азбуки написано название города. Аналогичные переходы ранее появились в Химках.

Сотрудники ярославского ГИБДД 15 сентября обязали мэрию убрать переход, но департамент городского хозяйства проигнорировал предписание УГИБДД по Ярославской области. За это дорожные инспекторы возбудили дело об административном правонарушении.