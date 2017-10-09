Ярославль, 9 октября, 2017, 09:30 — ИА Регнум. В Ярославле на доме, где жил Борис Немцов, вновь появилась памятная табличка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятная табличка в Ярославле

Табличка появилась 9 октября, в день рождения погибшего политика. Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы и жил в центре города на улице Трефолева. Как сообщало ранее ИА REGNUM, первая табличка с надписью о том, что в этом доме жил «гражданин и патриот России» Борис Немцов, была открыта в годовщину его смерти.

Вскоре после этого городские власти демонтировали табличку, сославшись на то, что она не была согласована мэрией. Затем табличка снова появилась на доме и снова исчезла.

На этот раз она исполнена более скромно и висит выше. Пока власти никак не прореагировали на ее появление.