Новосибирск, 9 октября, 2017, 09:38 — ИА Регнум. Школы города Новосибирска продолжают «минировать». Утром 9 октября из-за «телефонных террористов» были эвакуированы несколько школ и детский сад.

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Очевидцы в одной из групп в социальной сети «Вконтакте» сообщили о об эвакуации детей из школ № 117 (ул. Узорная, 1), № 177 (ул. Куприна, 4), № 211 (ул.Тюленина, 26/1) и детского сада № 74 (ул. Краузе, 17/1).Неизвестные также сообщили о «минировании» школы № 212 в Ленинском районе (ж/м «Горский») и школы № 137 в Железнодорожном районе.

Отмечается, что в некоторых школах в связи со звонками о минировании перестали принимать в гардероб верхную верхнюю.

В полиции сообщают, что проверяют каждое поступившее сообщение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 6 октября 2017 года, «телефонные террористы» сообщили о минировании школы №191 в Ленинском районе Новосибирска. Днём ранее «минированию» подверглись четыре школы, расположенные в Ленинском и Кировском районах, звонили и в школы в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском районах города.

28 и 29 сентября атаке подверглись здания на территории всей Новосибирской области. Так 28 сентября из-за ложных сообщений были эвакуированы более 40 зданий, в их числе школы, торговые центры и административные учреждения.

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29 сентября о подозрительном предмете сообщили в отделении Сбербанка в Октябрьском районе областного центра.

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До настоящего времени не один из звонков не подтвердился, подозрительных предметов также найдено не было.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что массовые звонки о минировании зданий на территории России совершали четыре российских гражданина, уехавшие за границу.

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