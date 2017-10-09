Дамаск, 9 октября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Оружие и боеприпасы, купленные по программе Пентагона помощи союзникам США, попадают к радикалам в Сирии. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил начальник главного оперативного управления Сирийской Арабской Армии дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у боевиков оружия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По его словам, оружие, большую часть которого закупают американские оборонные компании Chemring и Orbital ATK, доставляется на Ближний Восток морским транспортом и попадает в Сирию через участки границы, которые правительственные войска не контролируют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября правительственная армия Сирии окружила одно из последних формирований боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Эль-Маядин на востоке Сирии.

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