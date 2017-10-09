Москва, 9 октября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Открытое горение на строительном рынке «Синдика» на северо-западе Москвы удалось ликвидировать к 7:03 мск 9 октября, сообщили в региональном главке МЧС РФ. Открытый огонь потушен.

skeeze Пожар

Строительно-торговый центр «Синдика» загорелся накануне днем, площадь пожара составила 55 тыс. квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания около 3 тыс. человек.

Очаг возгорания находился на складских помещениях, очевидцы в соцсетях сообщали, что огонь начал распространяться с подземной парковки. К вечеру 9 котября в здании рухнули крыша и часть стен.

Огонь тушили три вертолета, сбросившие на горящий рынок более 600 тыс. литров воды. В результате усилий 350 пожарных, к 22:56 мск пожар был локализован.

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Сообщается о трех пострадавших, погибших нет. По предварительным данным, причинами пожара могли стать поджог и нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования. Днем 9 октября, когда начался пожар, на рынке было много посетителей. Начавшийся около 15:00 мск, к 18:00 пожар охватил все здание. На МКАД в обе стороны сразу образовался мощный затор, пробка достигала 13 километров.

Также сообщалось, что на подземной парковке строительного комплекса взорвались несколько машин. Сколько всего автомобилей пострадало — пока неизвестно, в соцсетях сообщалось о 300 сгоревших машинах.

Тушение пожара

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«Синдика» — строительный торговый центр, расположенный на 65-м км МКАД (внешняя сторона) площадью в 150 тыс. кв. метров. Рядом с ним находятся «Леруа Мерлен» и «Ашан», где также в выходные дни много посетителей.

Еще один пожар вечером 8 октября возник в Ростове-на-Дону на крупном вещевом оптовом рынке «Темерник». Прибывшие на место спасатели присвоили ему повышенный четвертый ранг сложности.

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К утру 9 октября, когда огнем было охвачено порядка 6 тыс. квадратных метров, у рынка частично обрушилась кровля. К настоящему моменту интенсивное горение продолжается на двух из четырех участков, в тушении огня задействованы около 400 человек и 50 единиц техники. Угрозы распространения огня на жилой сектор нет.