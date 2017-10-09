Волгоград, 9 октября, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Елена Слесаренко, скорее всего, уже на следующей неделе покинет пост руководителя областного комитета по молодежной политике. Новое вероятное место работы уже озвучено — прыгунье в высоту также уготована руководящая должность. По информации региональной администрации, Слесаренко возглавит всероссийское движение «Юнармия» в Волгоградской области.

Volgograd.er.ru Елена Слесаренко

Соответствующее письмо из Минобороны РФ уже направлено в адрес губернатора Волгоградской области.

Опят работы с юнармейцами у Елены Слесаренко уже есть. Буквально на днях — 7 октября — председатель комитета молодёжной политики приняла вместе с начальником главного штаба движения «Юнармия» Дмитрием Труненковым приняли в ряды юнармейцев 30 учащихся лицея №5.

«Региональное отделение движения продолжает уверенно расти. Сегодня в него входят более 800 мальчишек и девчонок! Ребята традиционно становятся участниками самых интересных и значимых мероприятий в области военно-патриотического воспитания молодёжи в регионе, а у юнармейцев из лицея теперь появилась возможность проходить обучение в специально оборудованном юнармейском классе, который открыли сегодня в стенах лицея. Здорово, что такие значимые мероприятия проходят именно на Волгоградской земле!» — написала Слесаренко на своей странице в Facebook.

Добавим, что сама Елена Слесаренко пока никак не комментирует информацию о возможной отставке с поста председателя областного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет молодёжной политики Волгоградской области Елена Слесаренко возглавила в январе 2015 года. Трудовую деятельность она начала в Вооруженных силах РФ. Работала спортсменом — инструктором сборной команды России по легкой атлетике Центра спортивной подготовки сборных команд Госкомспорта России. С 2014 года возглавила ДЮСШ по зимним видам спорта.

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Спортсменка ЦСКА Елена Слесаренко в ноябре 2016 года получила очередное звание.

«Министр обороны Сергей Шойгу присвоил очередное воинское звание капитан по южному военному округу», — поделилась тогда спортсменка.

Напомним, идея создания «Юнармии» связана с ростом количества военно-патриотических объединений и острой востребованностью идеи патриотизма и служения своему отечеству. Указ о создании детско-юношеского движения в России, целью которого является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан, президент РФ Владимир Путин подписал в конце октября 2015 года. Свою официальную работу движение начало 1 сентября 2016 года.