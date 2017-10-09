Пермь, 9 октября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В Пермском крае на неделе (2−8 октября) СМИ и соцсети информировали и активно обсуждали такие события, как голодовка директора Дома культуры, которая требовала подачи тепла; отказ волейболистов от участия в чемпионате России, несмотря на победные матчи; долг в 10 тыс. рублей, который выставил Фон капремонта двухлетней девочке; небеспочвенный слухи о грядущем закрытии дома ребёнка; обыски в администрации Перми. Соцсети бурлили по поводу обстрела пассажирского автобуса и разгула стихии.

Джон Мартин. Великий день гнева Его. 1851-53

В Кунгуре и холодно, и голодно

В городе Кунгуре директору Дома культуры пришлось пойти на голодовку, чтобы решить проблему отсутствия отопления в учреждении. 3 октября женщина начала сидячую забастовку. В Региональной службе по тарифам пояснили, что тепло не подается из-за накопившихся долгов прежнего собственника здания, а также из-за неподготовленности котельных к отопительному сезону. Новый собственник в срочном порядке вынужден проводить ремонтные работы, сообщает портал «В курсе.ру».

Но акция длилась недолго — около четырёх часов. После ответа краевых властей директор прекратила голодовку. На данный момент подача тепла в здание Дома культуры железнодорожников Кунгура восстановлена.

Выстрел

В соцсетях 7 октября пользователи сообщили о том, что по пассажирскому автобусу стреляли.

«Это произошло около 19:00 в Закамске. Очевидцы услышали выстрел, в результате чего было разбито боковое стекло автобуса №8», — написал очевидец события и опубликовал фотографии, на которых разбитое окно.

Происшествие вызвало бурную реакцию интернет-сообщества. Посыпались разнообразные комментарии, в том числе и с юмором. Один из комментаторов отметил, что для Закамска, да и в целом для Перми, в этом инциденте нет ничего необычного, просто в Закамске «кустов вдоль дорог больше». Очевидцы также заметили, что обошлось без паники. Никто из пассажиров не пострадал. Сейчас полиция проверяет достоверность информации, размещённой в соцсети.

Отказ от чемпионата России

Пермские волейболисты вынуждены отказаться от участия в чемпионате России. Причина тому — финансовые проблемы клуба «Прикамье». Между тем за начало сезона спортсмены не имели ни одного проигрыша, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Старший тренер ВК «Прикамье» Владимир Викулов заявил, что «больше нет ни копейки». Если в ближайшее время ничего не изменится, то команда прекратит выступление в турнире. На поездку в Барнаул денег нет, в результате матч срывается, а команда получит два технических поражения, притом что «Прикамье» находится наверху турнирной таблицы.

Напомним, о финансовых проблемах «Прикамья» руководство заявляло ещё до начала сезона. На данный момент у клуба есть долг в размере 7 миллионов рублей.

Обыски в райадминистрации Перми

В администрации Дзержинского района Перми 5 октября прошли обыски. Сотрудники УФСБ изъяли документы, касающиеся первого заместителя главы района. В мэрии заявили, что чиновник отстранён от занимаемой должности на период проверки, а мэрия готова оказывать содействие следствию, сообщает издание «Коммерсантъ».

Угроза закрытия

Сообщение о ликвидации Пермского краевого специализированного дома ребёнка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики вызвало широкий резонанс. Коллектив учреждения обратился за помощью к депутату Заксобрания региона. Персонал проинформировал, что чиновники их предупредили об отсутствии финансирования на 2018 год.

В свою очередь в минсоцразвития края подчеркнули, что ситуация только обсуждается и окончательное решение примут, исходя из интересов детей. Вместе с тем чиновники напомнили, что на территории региона поэтапно реализуется проект по комплексному сопровождению детей-инвалидов, воспитанников социальных учреждений региона. В 2011 году из нескольких домов ребёнка детей перевели в систему социальных учреждений. С 2016 года отделения для детей младшего возраста вошли в состав Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, которые базируются в Кунгуре, Кудымкаре, Соликамске, Чайковском и Перми

Детский долг

Жительница Чусовского района к своему двухлетнему возрасту умудрилась накопить долг на сумму более 10 тысяч рублей, сообщает портал 59.ru. В Фонде капремонта посоветовали матери девочки обратиться к ним, чтобы откорректировать данные.

Сама женщина утверждает, что после рождения дочери отправляли необходимые документы в организацию. В краевом Фонде капремонта отметили, что платёжные документы оформляются на собственников помещения. Если в их числе — ребёнок, то платёжная квитанция приходит и ему. Однако обязанность по уплате взносов за несовершеннолетних возложена на их законных представителей — родителей или опекунов.

Добавим, стоимость взноса на капремонт в Пермском крае за квадратный метр жилья в 2017 году составляет 8,28 рубля, в 2018 году составит 8,46 рубля, в 2019 году — 9 рублей.

Разгул стихии

В соцсетях пермяки публикуют фотографии, где запечатлены свидетельства последствий разгула стихии на юге региона. В городе Чайковский 7 октября ураганным ветром снесло крышу со здания местной детско-юношеской спортивной школы и забросило на стоящую рядом трансформаторную подстанцию. Около одного из торговых центров от порывов ветра упал рекламный щит, во многих дворах были повалены деревья, в ряде случаев на автомобили. От разгула стихии пострадали и остановочные комплексы.

Добавим, что МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях на территории региона. Синоптики прогнозировали сильные порывы ветра — до 20 метров в секунду.