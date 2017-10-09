Пекин, 9 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном запуске ракеты-носителя Long March-2D с венесуэльским спутников дистанционного зондирования VRSS-2. Запуск ракеты-носителя состоялся в ночь с 8 на 9 октября на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби.

Cn.cgwic.com ИСЗ VRSS-2

VRSS-2 стал третьим спутником, запущенным КНР для Венесуэлы. Космический аппарат будет использоваться для дистанционного зондирования Земли, в частности для инспектирования земельных ресурсов Венесуэлы, мониторинга и составления прогнозов погоды, оценки урожайности и городского планирования, пишет «Сина синьвэнь».

Состоявшийся запуск стал 252 для ракет семейства Long March. Первый венесуэльский спутник Venesat-1, известный также как «Simon Bolivar», был выведен на орбиту китайской ракетой в 2008 году. В 2012 году Китай вывел на орбиту спутник VRSS-1.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 октября гигантский метеор взорвался в небе над китайской провинцией Юньнань.