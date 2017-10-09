Екатеринбург, 9 октября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В Свердловской области позеленела вода в Черноисточинском водохранилище, из которого идёт водозабор для Нижнего Тагила. Фотографии и видеозапись выложил в интернет общественник и эколог Андрей Волегов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

moderatenorthwind Озеро. Болото

В представленных материалах видно, что вода в пруду и часть берега, который она омывает ярко-зелёного цвета. Ранее местные жители в социальных сетях отмечали, что при этом от водоёма исходит неприятный запах.

Как сообщало ИА REGNUM, о проблемах на Черноисточенском водохранилище, из которого идёт водозабор для Нижнего Тагила, известно уже третий год.

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Так в 2016 году администрация города сообщила жителям о том, что в районах, которые снабжаются водой из пруда вода непригодна для питья и рекомендовала закупать бутилированную воду. Также были выделены средства на изучение проблемы.

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По мнению специалистов, основная причина, того, что вода приобретает зелёный цвет — это водоросли. Именно они дают характерный окрас и запах. При этом активное увеличение водорослей в конце лета и началу осени в водоёме приводит и к массовому мору рыбы.

Также в 2016 году природоохранная прокуратура провела проверку, в результате которой было установлено, что начиная с весны 2016 года до июля, вредные вещества и примеси в воде превышали допустимые нормы. В итоге прокуратура внесла представления руководству ООО «Водоканал-НТ».