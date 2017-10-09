Пекин, 9 октября, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 9 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6493 юаня за доллар. Таким образом, в первый рабочий день после недельных каникул в КНР, приуроченных к празднованию Дня образования КНР, юань продолжил цепочку ослаблений, подешевев еще на 124 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении ЦБ КНР подчеркивается, что изменения курса вызваны финансовой активностью третьих стран и не сигнализируют о проблемах национальной экономики Китая. Эксперты полагают, что юань продолжит дешеветь до отметки 6,7 юаня за доллар. По прогнозам специалистов, отметка в 6,7 юаня за доллар может быть преодолена уже к концу октября, пишет «Чжунго жибао».

Ряд аналитиков полагает, что Пекин умышленно деноминирует национальную валюту с целью стимулирования экспорта — локомотива китайской экономики. В Пекине данные заявления пока не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 29 сентября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6369 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта подешевела еще на 84 базисных пунктов.