Вашингтон, 9 октября, 2017, 08:17 — ИА Регнум. 5 октября, четверг: МакДэвид оформляет хет-трик в первом матче сезона

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В день открытия регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своём стадионе «Калгари Флеймз».

С первых секунд «Эдмонтон» рвётся в атаку, шайбу получил МакДэвид, прошёл защиту «Флеймз», но вратарь «Калгари» Майк Смит блокирует шайбу щитком. В середине первого периода «Ойлерз» осели в зоне противника, нанося бросок за броском по воротам «Флеймз». В конце концов нескончаемый прессинг «Ойлерз» заканчивается голом в ворота «Флеймз», МакДэвид отличился с острой передачи Леона Драйзайтля — 1:0. Вскоре «Флеймз» получают численное преимущество, благодаря которому создали много острых моментов у ворот «Ойлерз», но всё тщетно.

Во второй 20-минутке «Эдмонтон» продолжал наседать на ворота «Флеймз», но оборона «Калгари» была на высоте. Второй период оказался «сухим» для вратарей обеих команд.

В середине третьего периода «Ойлерз» удваивает своё преимущество в счёте, Коннор МакДэвид оформляет дубль в результате сольного прохода сквозь оборону «Флеймз» — 2:0. Под занавес периода «Флеймз» снимают вратаря в пользу численного преимущества на поле, что приводит к третьей пропущенной шайбе от «Эдмонтона», МакДэвид доводит своё голевое чутьё до реализации хет-трика в первом же матче сезона — 3:0.

По итогам матча «Эдмонтон Ойлерз» добывают свои первые два победных очка в сезоне, также вратарь «Эдмонтона» Кэм Тэлбот отстоял свою первую встречу на ноль.

6 октября, пятница: «Чикаго Блэкхоукс» громят чемпионов прошлого сезона

6 октября на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго, «Чикаго Блэкхоукс» разгромил действующих обладателей Кубка Стэнли со счётом 10:1.

В первые десять минут матча «Чикаго» забрасывает четыре шайбы в ворота «Питтсбурга», дважды отличился Брэндон Саад, по одной шайбе забили Ник Шмальц и Райан Хартман. По окончанию периода «Блэкхоукс» вели в счёте 5:0, пятую шайбу в ворота «Пингвинз» забросил Патрик Шарп.

В начале второго периода «Питтсбург» наконец-то ответил «Чикаго» заброшенной шайбой, отличился Фил Кессел. Спустя полторы минуты Патрик Кейн изящным броском в ближний угол ворот «Питтсбурга» доводит счёт до 6:1. В середине периода за две минуты игрового времени «Чикаго» отличаются дважды, голы забили Рихард Паник, Ник Шмальц. В начале третьего периода Брэндон Саад оформляет хет-трик в ворота «Питтсбурга» — 9:1. Брент Сибрук забросил последнюю, десятую шайбу в ворота «пингвинов» за шесть минут до конца матча.

По итогам матча «Чикаго Блэкхоукс» стала первой командой в НХЛ, забросившей 10 и более шайб в первой игре сезона.

7 октября, суббота: «Вегас Голден Найтс» добивается победы в своём первом матче НХЛ

7 октября «Даллас Старз» принимал на своём поле новоиспечённую команду НХЛ — «Вегас Голден Найтс».

Счёт в матче был открыт лишь под конец второго периода, форвард «Далласа» Тайлер Сегин отличился с передачи Девина Шора, до этого момента вратарь «Голден Найтс» Марк-Андре Флёри держал свои ворота на замке. В дальнейшем «Даллас Старз» продолжал наседать на ворота «Голден-Найтс», но оборона «Найтс» не давала «Старз» прошить ворота Флёри.

В середине третьего периода лидер «золотых рыцарей» Джеймс Нил забрасывает шайбу в ворота Бена Бишопа и сравнивает счёт на табло, также он забросил первую в истории НХЛ шайбу «Лас Вегас Голден Найтс». Под конец третьего периода всё тот же Джеймс Нил выводит свою команду вперёд, забросив шайбу с передачи экс-игрока «Далласа» Коди Икина.

В итоге «Вегас Голден Найтс» добился своей первой победы в истории официальных матчей НХЛ.