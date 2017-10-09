Киев, 9 октября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Конференция Парламентской Ассамблеи (ПА) НАТО пройдет в 2020 году на Украине, написала 8 октября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По ее словам, такое решение было принято в ходе конференции ПА НАТО в Бухаресте. Геращенко подчеркнула, что в Киеве конференция пройдет впервые.

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ПА НАТО была создана в 1955 году для консультаций между странами-членами Североатлантического альянса. Также на сессии ассамблеи приглашаются и другие страны.

63-я конференция Парламентской Ассамблеи НАТО проходит в Румынии с 7 по 9 октября, на съезде присутствуют представители 29 стран-членов НАТО и 23 стран, не входящие в альянс.

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Напомним, ранее на Украине был принят законопроект, согласно которому вступление в Североатлантический Альянс является для Украины одной из приоритетных целей во внешней политике. Так, в министерстве обороны Украины уже внедрили 126 стандартов НАТО.