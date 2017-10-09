Омск, 9 октября, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Депутаты Омского городского совета (ОГС), обновлённого по итогам выборов 10 сентября, пока покладистостью не отличаются. Тем не менее с начала работы народные избранники успели рассмотреть несколько вопросов. В частности, были приняты важные кадровые решения. Горсовет обзавелся спикером и вице-спикерами, также были утверждены руководители комитетов и их замы. Кроме того, городской совет принял изменения в текущий бюджет, в результате чего городская казна пополнилась на 133 млн рублей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Омский городской Совет

Однако в Омске до сих пор на слуху скандал, произошедший в горсовете. Фракция КПРФ в полном составе демонстративно покинула заседание, состоявшееся 4 октября. Вскоре стала известна причина произошедшего.

«При распределении выборных должностей в горсовете все ключевые позиции заняли представители «Единой России». Две должности заместителей председателей комитетов отданы представителям партий, набравших на выборах наименьшее число голосов: КПКР (Коммунистическая партия Коммунисты России — прим. ИА REGNUM ) — 6,19% и ЛДПР — 10,98%. Депутаты от партий, занявших второе и третье места на выборах (КПРФ — 27,83% и «Справедливая Россия» — 11,41%), вообще не представлены на выборных постах», — говорится в сообщении омского облотделения КПРФ.

По мнению коммунистов, таким образом «правящая партия в лице фракции «Единой России» проигнорировала «мнение десятков тысяч избирателей, проголосовавших за КПРФ».

Единороссы, в свою очередь, назвали поступок коммунистов «демаршем».

"Впервые этим созывом мы внесли изменения в бюджет 2017 года. На комитете депутаты обсудили каждую цифру, и было принято консолидированное решение — поддержать изменения для того, чтобы город мог жить дальше. Что касается демарша коммунистов, думаю, оценку их деятельности дадут сами избиратели. То, что наши коллеги самоустранились от решения насущных проблем, никак не повлияло на ход работы совета. Все запланированные вопросы были рассмотрены», — приводит пресс-служба муниципального парламента комментарий спикера горсовета Владимира Корбута.

Сложившуюся ситуацию ИА REGNUM прокомментировал депутат ОГС от «Единой России», председатель комитета по вопросам местного самоуправления Ринат Карымов:

«Депутаты фракции КПРФ, конечно, могут использовать депутатский индемнитет (освобождение от ответственности за позицию, заявление или действия, связанные с выполнением депутатских функций). Но, кроме распределения постов в Омском горсовете, в повестке значился важный пункт о внесении поправок в бюджет города по финансированию ремонта и приобретению оборудования для школ, детских садов, детских спортивных секций и так далее. С точки зрения политической культуры и ответственности перед людьми такие проблемы нельзя было игнорировать».

Здание омской городской Думы, в котором заседает омский городской совет

Итак, конфликт произошёл буквально в первые дни работы обновленного горсовета. А вскоре, предположительно в ноябре 2017 года, народным избранникам предстоит принять важное решение — выбрать мэра Омска (прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). Вопрос, не повлияют ли распри в муниципальном парламенте на процесс избрания мэра, пока остаётся открытым.

Читайте также: Попытка №2: в Омске начался приём документов на должность мэра

«Когда речь идёт о взаимоотношении между политическими игроками, это всегда вопрос только политического прагматизма. Распределение постов в Омском горсовете — не исключение», — прокомментировал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Во-первых, ещё по итогам праймериз вокруг омской «Единой России» сформировалась довольно широкая коалиция элитных групп, а в число кандидатов этой партии попало много статусных фигур. Самая логичная тактика после выборов в подобном случае — при распределении постов учесть интересы, прежде всего, статусных игроков внутри фракции, а не оппозиции. Согласование же интересов разных элитных групп внутри фракции требует усилий. Во-вторых, пойдя навстречу КПРФ в распределении постов в горсовете сразу после выборов, представители «Единой России» сузили бы себе пространство для переговоров на будущее. Что стоит услуга, которая уже оказана? Теперь же, не исключено, что к вопросу о постах для представителей КПРФ омские единороссы ещё вернутся по прошествии времени», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, «особых рисков в этой ситуации омские единороссы не несут»:

«Возмущение фракции КПРФ распределением постов — это тема обсуждения на несколько дней, скорее всего, малоинтересная даже для многих обычных избирателей этой партии, за исключением наиболее твёрдых сторонников».

«Конечно, данное решение не было единственным из возможных. Федеральная «Единая Россия» по итогам парламентских выборов — 2016 при распределении постов в Госдуме поступила по-другому. Но не стоит напоминать, что политическая ситуация на федеральном уровне отличается от омской. Омские представители КПРФ тоже сделали самый объяснимый ход в этой ситуации — попытаться создать максимальный резонанс вокруг этой истории. Но стратегически это мало что дает данной партии — эта тема быстро уйдет из повестки. Тем более что впереди новый повод для городских политических новостей — выборы мэра города. Но конкретно данный конфликт вряд ли окажет на этот процесс особое влияние», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Здание омской городской Думы

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, весной текущего года, когда действовал ещё предыдущий созыв городского совета, в Омске уже была предпринята попытка выборов мэра, но она с треском провалилась. Оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры.

Читайте также: «Наверно, нет достойной кандидатуры»: почему провалились выборы мэра Омска

Однако представители конкурсной комиссии по выборам мэра этот результат провалом не признали, назвав его репетицией, «пилотным сценарием».

Читайте также: Провалившиеся выборы мэра Омска оказались «пилотным сценарием»

2 октября 2017 года в Омске стартовал первый этап второй попытки выборов мэра. Приём документов от претендентов на эту должность продлится до 31 октября.

А пока Омск так и остаётся без мэра. Ведь Вячеслав Двораковский, который должен был руководить городом до избрания нового градоначальника, ушёл в отставку с поста мэра в июле 2017 года.

Читайте также: «Решение мэра Омска об отставке не было добровольным»

Временным руководителем в городе сейчас является первый заммэра Сергей Фролов. Политологи не исключают, что по итогам «непрямых выборов» именно он в итоге займёт пустующее с июля кресло руководителя города-миллионника.

Читайте также: Первого заммэра Омска «сватают» в градоначальники

Напомним также, выборы депутатов горсовета Омска шестого созыва состоялись 10 сентября 2017 года. Итоги таковы: «Единую Россию» в горсовете представляют 26 депутатов из 40, КПРФ — девять депутатов, «Справедливую Россию» и ЛДПР — по двое депутатов, «Коммунистов России» — один депутат.