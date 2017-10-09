Екатеринбург, 9 октября, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники открыли выставки, приуроченные к 60-летию начала Космической эры: «Космическая слава Свердловска» и «В глубинах Вселенной». Экспозиции были выставлены в Музее советского быта «Сделано в СССР» (ул. Сакко и Ванцетти, 40), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Банников Выставка «Космическая слава Свердловска»

Открытие состоялось 7 октября, а сами экспозиции будут выставлены до 31 октября. В ходе презентации организаторы устроили мастер-классы для детей, викторины и предоставили возможность поработать в фотолаборатории.

Обе экспозиции на площадке Музея быта СССР представили активисты свердловского отделения общественной организации «Суть времени». Выставка «Космическая слава Свердловска» посвящена участию города в подготовке к запуску на орбиту Земли первого искусственного спутника. В частности, на «Уральском заводе тяжёлого машиностроения» (Уралмаш) был изготовлен корпус спутника, а на предприятии, которое теперь известно как НПО «Автоматика», была изготовлена знаменитая «пищалка», которую вмонтировали в корпус. После выхода спутника на орбиту она посылала в пространство радиосигнал, который принимали приёмники всей планеты. Экспозиция создана совместно с «Ассоциацией космонавтики России».

Выставка «В глубинах Вселенной» составлена на основе репродукций работ космонавта Алексея Леонова и художника-фантаста Андрея Соколова. Картины освоения Луны и далеких планет снабжены авторскими комментариями.

Также общественники организовали экскурсии по выставкам, на которых гиды рассказывали школьникам и взрослым интересные научные факты о космосе, планетах Солнечной системы и звёздах галактики. Помимо прочего, была представлена лекция о космологии, в ходе которой организаторы рассказали о гипотезах происхождения Вселенной.

Отметим, что в день открытия выставок в музее наблюдался аншлаг. Молодые люди и взрослые с интересом осматривали экспозицию, слушали лекции и участвовали в мастер-классах и прочих развлекательно-познавательных мероприятиях.

Напомним, что выставка приурочена к 60-летию начала Космической эры. Она началась после того, как 4 октября 1957 года на орбиту Земли был выведен первый искусственный спутник. Запуск осуществился с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии открытое наименование космодром «Байконур») на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Запуск первого спутника стал вехой в истории человечества. А осуществивший космический прорыв Союз Советских Социалистических Республик (СССР) в очередной раз подтвердил свой статус сверхдержавы, обладающей не только экономической и военной мощью, но и самыми передовыми технологиями на тот момент времени.