Москва, 9 октября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В Москве 9 октября ожидается сухая и теплая погода, воздух прогреется до +13 °С, сообщает Росгидромет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В понедельник Центральный регион будет в теплом секторе циклона, центр которого расположится на северо-западе.

Температура воздуха в Москве составит +10…12 °С, в области — от +8°С до +13 °С. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь.

Ветер — восточный и юго-восточный, 7−12 м/с, местами с порывами до 13−18 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 740 мм рт.ст.

Напомним, ранее синоптики передавали, что в Московском регионе выпало более четверти месячной нормы осадков.