В Москву возвращается тёплая погода
Москва, 9 октября, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В Москве 9 октября ожидается сухая и теплая погода, воздух прогреется до +13 °С, сообщает Росгидромет.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Москва
В понедельник Центральный регион будет в теплом секторе циклона, центр которого расположится на северо-западе.
Температура воздуха в Москве составит +10…12 °С, в области — от +8°С до +13 °С. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь.
Ветер — восточный и юго-восточный, 7−12 м/с, местами с порывами до 13−18 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться и составит 740 мм рт.ст.
Напомним, ранее синоптики передавали, что в Московском регионе выпало более четверти месячной нормы осадков.