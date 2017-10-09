Сочи, Краснодарский край, 9 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в день 65-летия президента Российской Федерации Владимира Путина прилетел с частным визитом в Сочи. Итальянский политик подарил российскому лидеру пододеяльник ручной работы. Об этом пишет газета Сorriere della Sera.

Kremlin.ru Сильвио Берлускони и Владимир Путин

По данным издания, на постельном белье изображено рукопожатие Берлускони и Путина на фоне известных достопримечательностей Италии и России — Колизея и Собора Василия Блаженного.

Газета напоминает, что бывшего премьер-министра Италии связывают с Путиным давние добрые, дружеские отношения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября президенту РФ исполнилось 65 лет. Владимир Путин впервые стал главой государства в 2000 г, в 2004 г. был переизбран на второй срок.

В период с 2008 по 2012 год Путин являлся председателем правительства РФ. С 2012 года вновь находится на посту президента страны.

По данным пресс-службы Кремля, российского лидера поздравили с юбилеем главы 11 стран, включая Сербию, Финляндию и Монголию. Как правило, свои дни рождения Путин проводит на работе.

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