Вашингтон, 9 октября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Действия президента США Дональда Трампа на своем посту могут привести к началу Третьей мировой войны, об этом в интервью The New York Times заявил американский сенатор-республиканец от штата Теннесси, глава комитета Сената по иностранным делам Боб Коркер.

Дональд Трамп

«Он беспокоит меня. Он должен беспокоить каждого, кто переживает за нашу страну», — сказал он.

По его словам, глава Белого дома относится к своей деятельности, как к «реалити-шоу», а его безрассудное поведение по отношению к другим странам может привести США к «третьей мировой войне».

Кроме того, отметил Коркер, Трамп неоднократно вредил дипломатическим усилиям США своими записями в Twitter.

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Напомним, ранее Трамп в своем Twitter раскритиковал Коркера за участие в заключении «ужасной сделки с Ираном». В ответ сенатор назвал Белый дом «детским садом для взрослых».

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