Москва, 9 октября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Цены на туристические путевки следующим летом могут подняться на 10−20% из-за ухода с рынка авиакомпании «ВИМ-авиа», передают 9 октября «Ведомости» со ссылкой на источники в турбизнесе.

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

Подчеркивается, что особенно подорожают билеты в Сочи и Крым, Турцию, Грецию и на Кипр.

«ВИМ-авиа» занимала 15% рынка в чартерных рейсах. С января по август нынешнего года пассажироперевозки компании увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 1,8 млн пассажиров.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в России нет авиакомпании, которая могла бы перевозить такое количество человек по цене, как у «ВИМ-авиа».

Гендиректор туроператора «Музенидис трэвел» Александр Цандекиди подчеркнул, что заметнее цены вырастут именно на чартерных рейсах, однако и цены на регулярные не останутся без изменений. Он считает, что место крупного чартерного игрока довольно быстро займёт другой перевозчик.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы 25 октября. Авиакомпания заявила о кризисной ситуации и невозможности погасить долги перед аэропортами.