Москва, 9 октября, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 6 октября открылись ростом по доллару и евро. На открытии участники рынка проигнорировали повышение цен на нефть в ожидании публикации отчёта по рынку труда в США, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. Перед новостями курс доллара стабилизировался на уровне 57,80 рубля, курс евро — на 67,65 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

После выхода отчета доллар США резко укрепился по всему рынку, рубль с нефтью подешевели. Отчет оказался противоречивым. Трейдеры сфокусировались на положительных показателях и оставили без внимания сокращение рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре на 33 тыс.

Средняя заработная плата увеличилась, безработица снизилась. Сокращение рабочих мест списали на ураганы Харви и Ирма. Занятость упала в секторе досуга и гостеприимства.

Курс доллара не смог продолжить рост. В это время информационные агентства подкинули для него негативных новостей. Первая, Северная Корея подготавливается к очередному запуску ракеты, которая может долететь до западного побережья США. Вторая, приближающийся шторм Нейт к Мексиканскому заливу в выходные станет ураганом.

На ожиданиях перебоев в добычи и поставках нефти, трейдеры отреагировали продажей фьючерсов на нефть. Цена на Brent рухнула на 3,7%, до $55,10. А нефть утащила за собой рубль. Курс доллара вырос до 58,26 рубля, курс евро — до 68,30 рубля.

По последним данным ураган Нейт ослаб до тропического шторма. 9 октября на торгах в Азии стоимость Brent выросла на 0,27%, до $55,69.

Торги на Московской бирже откроются ростом по курсу рубля, но вряд ли он сможет отыграть пятничные потери у доллара и евро. Сегодня можно ждать укрепления доллара до 58,40 рубля. Курс евро, скорее всего, задержится на уровне 68,25 рубля до 10 октября .

На данный момент у рубля отсутствуют долгосрочные факторы для его укрепления.

Напомним, 6 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 49,25 коп. (+0,85%), до 58,19 руб., курс евро — на 76,25 коп. (+1,13%), до 68,28 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+38,46%), евро/рубль — 295,0 млн евро (+0,23%).

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