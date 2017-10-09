Посёлок городского типа Усть-Нера, Якутия, 9 октября, 2017, 07:10 — ИА Регнум. В посёлке Усть-Нера Оймяконского района Якутии, который является столицей муниципалитета, фекальными водами топит дворы и территории частных домов. В арктическом улусе уже промерзают и лопаются трубы канализации и водоснабжения, идущего к септикам для технических нужд, рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы района Игорь Водовозов.

Замерзшие трубы

Читайте также: Жители Якутска мёрзнут и мечтают об отоплении, но придётся подождать

Что делать в этой ситуации — непонятно, потому что отапливать септики компания «Теплоэнергсервис», которая должна это делать, по разным причинам отказывается, между тем температура воздуха в Усть-Нере уже давно минусовая. Власти района просят помощи.

«Мы не нашли общего языка с «Теплоэнергосервисом», и он пока не подключает наши септики к теплу, — отметил Игорь Водовозов. — Есть куча причин. Сначала в устной форме был разговор о том, что необходимо ставить счётчики по воде, теперь документы запросили, потом ещё чего-нибудь. Пока что включены только 2 септика из 48, остальные уже начинают замерзать».

Замглавы района пояснил, что отопительного сезона это не касается, и в жилфонде тепло есть. Проблемы только с отоплением септиков — небольших зданий до 50 кубометров, где находятся аппаратура, насосы и так далее.

«Вот они не подключены к теплу, и это угроза сетям. Септики не работают, значит, фекальные ямы переполнились, и вода пошла просто в дворовые территории», — сказал также Игорь Водовозов.

По его словам, промерзают также трубы, идущие от септика: две канализационные и одна — холодного водоснабжения для технических нужд.

«Но так как сейчас трубы отопления отключены, то труба холодной воды уже порвана, естественно, уже замёрзла, и холодной воды тоже нет. Она в некоторых местах полопалась. Оценить ущерб пока не могу, это должны делать специалисты. Но, конечно, финансировать решение этой проблемы придётся, мы сейчас уже тратимся на то, что где-то завариваем, оттаиваем. Два септика, которые запустили, запустили уже с трудом. У нас бригада с утра начинает работу по оттайке трубопровода, благо сейчас на улице ещё тепло (арктическая территория, сегодня днём — 10, ночью — 15о С — прим. ИА REGNUM ). Погода благоволит. Но скоро, наверное, морозы ударят, и тогда мы полностью похороним всю канализацию», — опасается замглавы района.

Читайте также: Якутия: «Потребители отапливают улицы»

Ситуация странная, так как, по его словам, управляющая эксплуатацией жилого фонда Усть-Неры компания «Персей» имела перед «Теплоэнергосервисом» долги за отопление, но 1 октября полностью погасила их.

«Есть долги по прогреву канализационных труб, но счета «Персея» арестованы, идёт реструктуризация долгов. Мы сейчас просим хотя бы чтобы септики подключили к теплу, потому что у нас замерзают двигатели, замерзают насосы, вот проблема в чём. Я уже не говорю о том, что вчера отогревали главный канализационный водопровод — он начал подмерзать, потому что септики не работают. Начинает топить придворовые территории канализацией. Бригада «Персея» старается, порядка 20 септиков ещё как-то работают, то есть ещё не замёрзли, но уже и они начинают подмерзать», — также сообщил Игорь Водовозов.

«Сумма невыплаченных субсидий ООО «Персей» по состоянию на 1 октября составляла более 9 млн рублей. В эти дни долг за тепловую энергию (710 тысяч рублей) погашен, — разъяснил ЯСИА директор ООО ОКК «Персей» Валентин Исаев. — Агентство субсидий должно ежемесячно перечислять предприятию предусмотренные финансовые средства. Как правило, финансирование задерживается до трех месяцев. В результате перед началом отопительного сезона ежегодно возникают всевозможные проблемы с АО «Теплоэнергосервис» по подключению систем водоотведения и напорной канализации к системам тепла и горячего водоснабжения».

Администрация района просит представителей региональной власти обратить внимание на проблему Усть-Неры, так как разобраться с ней самостоятельно на совещаниях с участием всех сторон у администрации муниципалитета не получилось. О сложившейся ситуации уже писали министру ЖКХ Якутии, в МЧС республики, первому заместителю председателя правительства Алексею Колодезникову. «Но к сожалению, почему-то на нас внимание пока не обращают», — констатировал Игорь Водовозов.

В посёлке Усть-Нера проживает 8 тыс. человек. Населённый пункт является центром Оймяконского района республики, это территория Арктики. Прогноз погоды в Усть-Нере на ближайшую неделю обещает морозы — 10—15о С.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон во всех 13 арктических и северных районах республики начался с 1 сентября.

Члены ОНФ республики указали на одну из самых важных проблем отопительного сезона в Якутске — коммунальные компании обогревают улицы, не утепляя теплотрассы. Когда за окном — 40, это становится большой проблемой и дорогим удовольствием.