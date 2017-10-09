Владивосток, 9 октября, 2017, 06:30 — ИА Регнум. В Приморском крае 9 октября действуют 66 природных пожаров на площади, превышающей 2 тыс. гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте гражданской защиты региона.

skeeze Огонь в лесу

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Согласно последним данным, 8 октября было ликвидировано 10 возгораний, действовать продолжают 66 очагов на территории 14 муниципалитетов. Их площадь превышает 2 тыс. гектаров леса.

В тушении природных пожаров участие принимают 450 человек, свыше 100 единиц техники, в том числе 4 воздушных судна. За последние несколько дней силами авиации на горящий лес было сброшено более 170 тонн воды.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Кавалеровском районе, особой противопожарный режим введён в Красноармейском, Чугуевском, Ольгинском, Тернейском, Яковлевском районах, в Артёмовском и Владивостокском ГО.

Отметим, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обратился в МЧС России за дополнительными силами. На борьбу с природными пожарами в регион направили два самолёта спасателей.