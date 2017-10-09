Москва, 9 октября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Стратегическая задача России — заставить украинскую власть публично признать отказ от Минских соглашений, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойня.

"Они хотят начать войну? Мы готовы… У нас ежесекундная готовность. Воевать они не будут, потому что это не десять или пятнадцать тысяч людей, это гораздо больше. А вот вопрос о том, выиграем мы мягкую войну, в значительной степени зависит от того, насколько мы твердо будем заставлять их отказаться от Минских соглашений. Наша задача — это принуждение их к отказу… у нас эти средства есть», — заявил политолог, добавив, что одним из главных средств является внутренняя политика Украины.

По его словам, в украинских элитах и во власти существует раскол, который не удержат даже американцы, потому что «на Канатичковой даче очень трудно держать всё подконтрольно, там возможны любые срывы, уколы могут запоздать».

«Поэтому мы действительно хотим, чтобы они признали нарушение Минских соглашений. Это наш дипломатический выигрыш. Мы действительно хотим, чтобы очевидным образом для всех они вразрез этих Минских соглашений поперли. Они получат ответ немедленно и сокрушительно, если они попрут», — продолжил эксперт.

Говоря о главном, Кургинян заметил, что для того, чтобы бороться с Россией демократическими методами, Украине не было необходимости прославлять Бандеру, а она это очевидным образом на государственном уровне сделала.

«А нужно это для того, чтобы организовывать геноцид, чтобы нарушать все европейские нормы, чтобы отказаться от толерантности, забить на все и устроить геноцид на Украине. Этому будет русский ответ!», — подытожил лидер движения «Суть времени».

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