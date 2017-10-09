Казань, 9 октября, 2017, 06:05 — ИА Регнум. В Татарии с 2018 по 2020 год дефицит бюджета будет нарастать. При этом увеличиваться будут и расходы «на содержание органов государственной власти», а на «здравоохранение», наоборот, ожидается последовательное снижение бюджетных ассигнований: с 23,77 млрд рублей в 2017 году до 19,82 млрд рублей в 2020 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета, который 12 октября рассмотрят на заседании экспертного совета при профильном комитете Госсовета РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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На 2018 год общий объём доходов консолидированного бюджета запланирован в объёме около 236,5 млрд рублей против расходных обязательств на сумму 239,12 млрд рублей (дефицит — 2,62 млрд рублей). На 2019 год при прогнозируемых доходах 240,05 млрд рублей и расходах 243,98 млрд рублей дефицит составит 3,93 млрд рублей. А на 2020 год прогнозируются следующие показатели: 244,94 млрд рублей — доходы при расходах 250,27 млрд рублей и дефицит — 5,32 млрд рублей.

«Как и в прежние годы, наиболее объёмными доходными источниками бюджета являются налоги на прибыль, доходы физических лиц, имущество организаций и акцизы, составляющие около 90% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов», — отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета.

При этом прогнозируется рост расходов на содержание органов государственной власти. На эти цели в 2018 году предусмотрено 1,54 млрд рублей, в 2019 году — 1,585 млрд рублей, а в 2020 году — 1,635 млрд рублей. Это связано в том числе и с запланированной индексацией заработной платы работникам республиканских казённых учреждений и повышением денежного содержания государственным гражданским служащим республики.

«Увеличение денежного содержания государственных гражданских служащих запланировано в размере 4% с 1 октября 2018 года, на 4% с 1 октября 2019 года, на 4% с 1 октября 2020 года», — отмечается в сопроводительной документации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая индексация зарплат чиновников произошла на днях. С 1 октября 2017 года повышение месячных окладов государственным служащим Татарии было произведено в 1,049 раза. На такую же величину была произведена индексация денежного вознаграждения лицам, которые замещают госдолжности. В этот раз оптимизировать численность аппаратов министерств, как было за три года до этого, не стали.

По итогам 2016 года среднемесячная начисленная зарплата в территориальных органах федеральных ведомств была 37 529 рублей (рост на 18,6%), в органах исполнительной власти республики — 43 053 рубля (рост на 4%), а в органах местного самоуправления данный показатель составлял 31 472 рубля (спад на 2% относительно 2015 года).

Для сравнения, средняя зарплата по региону по всем отраслям экономики в 2016 году была 30,4 тыс. рублей.

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