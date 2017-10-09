Пока на Россию «нападают», чиновники повышают себе зарплату: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 октября, 2017, 08:03 — ИА Регнум.
- «Кибервойна»: Клинтон решила, что от русских надо защищаться во всех соцсетях;
- Слишком прозрачный намёк: президент Киргизии раскритиковал Нурсултана Назарбаева;
- Главное препятствие: президент Грузии призвал ЕС открыто осудить Россию;
- «Зеркальное» отражение: Совфед предлагает сократить число американских СМИ в РФ;
- «Да» росту зарплат чиновников, «нет» росту пенсий: расходы на чиновников в РФ «разморозят»;
- Крепко взялись: нижегородские депутаты вынесли вотум недоверия заместителю губернатора.