Южно-Сахалинск, 9 октября, 2017, 05:36 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске по подозрению в получении взятки задержаны два сотрудника городской администрации: начальник департамента землепользования Владимир Гаврильчик и начальник департамента потребительского рынка Александр Бандюков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Начальник департамента землепользования мэрии Южно-Сахалинска Владимир Гаврильчик 7 октября получил в качестве взятки 3,5 млн рублей.

В этот же день по подозрению в получении взятки задержали также руководителя департамента потребительского рынка Александра Бандюкова.

По данным ИА Sakh.com, денежные средства Гаврильчик и Бандюков получили от разных людей, однако заявил на чиновников администрации Южно-Сахалинска один — некая строительная компания, которой обещали земельных участок.

На данный момент Гаврильчик и Бандюков находятся в СИЗО, 9 октября суд должен избрать в отношении чиновников меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 3 сентября прямо на улице по подозрению в получении взятки был задержан глава Корсаковского района Александр Рудаков. В связи с коррупционными действиями был также задержан глава Александровск-Сахалинского ГО Сергей Геченко.