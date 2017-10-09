Каракас, 9 октября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил главу США Дональда Трампа за регулярное упоминание своего имени. Мадуро признался, что критика американского коллеги играет ему на руку, передает Reuters.

ИА Красная Весна Мадрид в поддержку Венесуэлы Мадуро

«Для меня большая честь, что лидер империи упоминает меня каждый день. Это означает, что я делаю что-то правильно!», — пошутил глава Венесуэлы.

Мадуро пояснил, что благодаря потоку критики со стороны Трампа его имя стало известно по всему миру. Более того, после каждого упоминания Трампа венесуэльского лидера любят все больше.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2017», Мадуро заявил, что «благодарен жизни» за присутствие на мировой арене такого лидера, как Путин.

Ранее глава Венесуэлы рассказал, что некоторые называют его «карибским Сталиным». Мадуро признался, что согласен с такой точкой зрения, когда смотрится в зеркало, однако считает, что мировые лидеры, критикующие его политику, пользуются более «жесткими методами руководства».

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