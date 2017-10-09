Южно-Сахалинск, 9 октября, 2017, 05:27 — ИА Регнум. В мэрии Южно-Сахалинска опять аресты: сразу двух начальников департаментов подозревают во взятках, высшее образование и рыба резко подорожали, открытие представительства АРЧК-ДВ не произвело впечатления на островитян, а сахалинская «Элита» оказалась на скамье подсудимых, подробнее о главных темах островного региона в обзоре ИА REGNUM.

Еженедельный журнал Жизнь и суд, СПб, №12, март 1916 года

Сахалинские чиновники опять попались на взятках

В выходные в Южно-Сахалинске не отдыхали сотрудники следственного комитета и чиновники столичной мэрии. Следователи проводили обыски в кабинетах администрации Южно-Сахалинска, а двое начальников департаментов отправились в СИЗО.

Начальник департамента потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска Александр Бандюков задержан по подозрению в получении взятки в 400 тыс. рублей. По версии следствия, Бандюков в декабре 2016 года подписал договор с некой коммерческой структурой на размещение нестационарных торговых точек на улицах областной столицы. Договор должен был действовать до 2023 года. Но в сентябре 2017 года чиновник от имени администрации города продлил этот договор до 2031 года. За это предприниматель передал ему 400 тыс. рублей. Передача проходила под контролем полиции, чиновника задержали.

Начальник департамента землеустройства Владимир Гаврильчик подозревается в получении более крупной взятки. Известно, что при обыске в его кабинете был найден договор, заключенный между неким предпринимателем и посредником, о передаче двух однокомнатных квартир в строящемся доме. Взамен коммерсант якобы добился передачи ему городских земельных участков в хороших местах, — сообщило АСТВ.

Суд должен избрать меру пресечения для чиновников.

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Это не первые уголовные дела, возбужденные в отношении чиновников Южно-Сахалинской мэрии. В 2015 году был задержан, затем арестован и помещен в СИЗО вице-мэр города Алексей Лескин, его подозревают в том, что он стал участником коррупционной схемы в ходе выборов в городскую думу. Следствие располагает данными о том, что за думские кресла кандидаты в депутаты давали многомиллионные взятки — в 5 и 10 млн рублей. Лескин провел в СИЗО 16 месяцев, затем меру пресечения заменили на домашний арест, затем на подписку о невыезде. Сейчас Алексей Лескин служит пономарем в главном храме Южно-Сахалинска — соборе Рождества Христова. Местное духовенство выступает в его защиту.

По одному делу с Лескиным был объявлен в международный розыск и экс-мэр Южно-Сахалинска Андрей Лобкин. В настоящее время он проживает в США.

На Сахалине резко подорожали рыба, икра и высшее образование

Икра лососевых рыб в течение последнего месяца в островном регионе подорожала сразу на 7,8%. Рыба охлажденная и мороженная разделанная лососевых пород подорожала не так значительно — на 2,4%, не разделанная — на 2%. Другая рыба, не лосось, тоже стала дороже — на 1,3%. Рыба соленая, маринованная и копченая стала дороже на 0,8%.

Зато, пусть и совсем незначительно, подешевело филе сельди — на 0,3%, а также консервы рыбные в томатном соусе — на 0,1%.

Значительнее всего на Сахалине подорожало высшее образование. Теперь за возможность получить диплом придется платить сразу на 16,3% дороже. Услуги среднего образования подорожали на 11,7%. Проживание в студенческом общежитии теперь стало дороже на 2,1% .

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Подорожание коснулось не только студентов. В островном регионе подорожали и товары для школьников. На 4,4% поднялись цены на учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы. Подорожали, правда, незначительно, на 0,2—0,4%, рюкзаки и ранцы. На 0,2—0,5% — ручки, тетради, фломастеры, прочая школьная канцелярия.

Еще на Сахалине подорожал бензин: АИ-95 поднялся в цене на 1,4%, АИ-80 — на 1,3%, АИ-92 — на 0,7%. Дизельное топливо за месяц подорожало незначительно — на 0,04%.

Кое-что и дешевело в единственном островном регионе России. Например, стоимость минимального продуктового набора по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,5% и составила 5297,67 рубля.

Подешевел заграничный туризм — на 4,1%.

Подешевела, традиционно-сезонно, плодоовощная продукция.

Цены упали на свинину — на 1,8%. Зато подорожали куры — на 1,1%, — сообщила газета «Советский Сахалин».

Открытие представительства АРЧК-ДВ на Сахалине прошло при почти пустом зале

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке открыло свое представительство на Сахалине. Заявленные цели — борьба с кадровым голодом, особенно в структурах резидентов территорий опережающего развития.

Открытие представительства изначально планировалось с размахом — в форме светского раута или делового фуршета, с присутствием губернатора, руководства АРЧК — ДВ, сахалинской управленческой и бизнес-элиты. Но, видимо, уже на стадии организации что-то пошло не так.

На открытие самого первого регионального представительства структуры, призванной «развить человеческий капитал», почти никто не пришел. Место губернатора в списке приглашенных сначала занял «министр экономического развития Сахалинской области, или кто-то из его заместителей». Но потом не пришли даже они.

Это — не смотря на многократные уверения в том, что высокие гости просто застряли в пробках и вот-вот прибудут. Начало презентации отложили на целый час. Но высокие гости так и не появились.

При почти пустом зале представители агентства рассказывали о том, какие невероятные возможности несут они резидентам ТОРов Сахалина. Правда, пока ни одной заявки от этих резидентов в АРЧК-ДВ не поступало.

Представители агентства отметили, что на Сахалине и Курилах есть кадровые проблемы — выпускники стараются уехать на материк. По тону представителей АРЧК трудно было понять, считают ли они полупустой зал признаком какого-то кризиса в менеджмента региона. Но чем-то совсем нерадостным, с весьма смутными перспективами в зале точно веяло, написало ИА Сахалин. Инфо.

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Сахалинская «Элита» угодила на скамью подсудимых

Директора сахалинского ООО «Элита» будут судить за невыплату заработной платы. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила прокурорская проверка. Выяснилось, что директор коммерческой структуры долгое время, более 2 месяцев, не выплачивал честно заработанные деньги своему сотруднику.

Погасить долги перед работником руководитель компании надумал только после возбуждения уголовного дела. Задолженность теперь погашена полностью, а дело отправилось к мировому судье, сообщило ИА Сахалинмедиа.

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