Москва, 9 октября, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Украина должна либо выполнить Минские соглашения, либо «послать их к черту», но прекратить вертеться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия-1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Понад усе

"Существует ли в Минских соглашениях пункт 9 «восстановление контроля над государственной границей по всей зоне конфликта», которое должно произойти после местных выборов, после изменения конституции и всего остального. Этот пункт записан?», — задал политолог риторический вопрос.

Он призвал Киев определиться с позицией: либо Украина соблюдает Минские соглашения, а значит следует их букве и духу, осуществляя преобразования в той последовательности, в которой они прописаны, либо заявляет о том, что она от них оказывается.

«Есть ощущение, что все говорят о том, что соблюдают Минские соглашения (имею в виду Киев), и одновременно они игнорируют наличие текста этих соглашений. Безумие состоит в том, что нужно выбрать одно из двух… а делается нечто третье на глазах у всего мира. Это третье вызывает уже ощущение психической неадекватности», — закончил мысль политолог.

Напомним, что на днях Верховная Рада Украины приняла в первом чтении так называемый закон «О реинтеграции Донбасса», в котором Россия была объявлена агрессором, «временно оккупировавшей» районы Донецкой и Луганской области.

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