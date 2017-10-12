Москва, 12 октября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака. Об этом сегодня, 12 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Согласно Указу главы государства, Андрей Турчак освобождён от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Ведерников, с которым президент Владимир Путин провёл встречу сегодня, 12 октября, в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрею Турчаку предрекали отставку неоднократно, но в 2014 году он был переизбран на второй срок с результатом в 78,36% голосов. Полномочия Турчака на посту губернатора Псковской области истекали в 2019 году. Турчак был одним из самых молодых российских губернаторов: он возглавил Псковскую область в феврале 2009 года, когда ему ещё не было и 34 лет.

За восемь лет руководства регионом Турчаку удалось реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов, самый известный из которых — особая экономическая зона «Моглино». К 1150-летию Изборска в 2012 году в Псковской области провели масштабные реставрационные работы. В 2019 году Псков готовится принять 39-е Международные Ганзейские дни, к которым привлечено 16 млрд рублей федерального финансирования. При этом в Псковской области остаётся сложной ситуация с демографией, низкий уровень жизни населения, а также растущий государственный долг.

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Эксперты отмечали, что по сравнению со своими предшественниками — Евгением Михайловым и Михаилом Кузнецовым — Турчак выглядел более эффективным политиком, однако избежать скандалов псковскому губернатору не удалось. На его имидже сказался и негативный фон расследования дела об избиении журналиста Олега Кашина, и нападение на лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга, и история с недвижимостью в Ницце. Сейчас 41-летнему Турчаку прочат пост в генеральном совете «Единой России».

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Напомним, очередная серия масштабных кадровых изменений в губернаторском корпусе началась 25 сентября, когда президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября был отправлен в досрочную отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, 28 сентября — глава Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, 4 октября — губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, 5 октября — губернатор Орловской области Вадим Потомский, 6 октября — губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 9 октября —губернатор Омской области Виктор Назаров, 10 октября — губернатор Ивановской области Павел Коньков.