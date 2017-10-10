Париж, 10 октября, 2017, 03:13 — ИА Регнум. Фабьен Вильман прославился у себя во Франции комиксом «Одни», по мотивам которого был снят фильм, вышедший в этом году на экраны. Но в проекте «Прекрасная тьма», готовящемся к публикации на русском языке, он выступил в роли всего лишь помощника сценариста. О том, каковы были его «служебные обязанности» и как создавалась эта совсем недетская сказка про мертвую девочку и крошечных человечков, Фабьен Вильман рассказал корреспонденту ИА REGNUM Максиму Трудову.

Авторы «Прекрасной тьмы» — Мари Помпюи и Себастьян Коссе, которые составляют супружеский и творческий союз и создают комиксы под общим псевдонимом Кераскоэт. Однажды Мари поделилась с Фабьеном Вильманом, который по-дружески заглянул на огонек, завязкой новой истории — о крохотных человечках, беззаботно живших внутри тела маленькой девочки, которая внезапно и по неизвестной причине умерла и осталась лежать посреди леса. Человечкам приходится кое-как выживать в большом и неуютном мире. Вильман горячо подержал идею и, увидев колебания Мари, предложил свою помощь в обсуждении рождающегося сценария.

Вильман предложил построить работу в виде своеобразного мозгового штурма, в результате которого рождались идеи. Он участвовал в обсуждениях, изучал раскадровки и наброски сцен, отчасти переписывал то, что получалось у Мари. Диалоги тоже был на нем. Иногда между троицей соавторов разгорались настоящие баталии за образы персонажей и варианты развития сюжета, который, к слову сказать, весьма загадочен. Неизвестно даже, действительно ли девочка умерла или вся причудливая и пугающая история происходит лишь у нее в голове.

В результате получилась страшная сказка совсем не для детей, которая рассказывает о детской жестокости и о жестокости окружающего мира. Впрочем, такими и были поначалу старые сказки, пока их не причесала цензура и не адаптировала «для самых маленьких».

Подробнее о работе над «Прекрасной тьмой» и другими проектами Фабиана Вильмана читайте здесь: Рассуждения о диктатурах, детстве, войне и скорби, упакованные в комикс

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