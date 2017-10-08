Екатеринбург, 9 октября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий штрафы за незаконную установку устройств для анонимного подкидывания младенцев (т.н. беби-боксов), был возвращен в комитет Государственной думы на доработку. Поведение депутатов позволяет предположить отсутствие у властей окончательного решения по вопросу в целом — нужны ли стране беби-боксы или придет осознание, как это уже случалось в других странах (например, в США), что страшные последствия их использования значительно перевешивают немногие плюсы. Экономический аспект ситуации анализирует корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Финансовая сторона дела беби-боксов касается отнюдь не только стоимости их установки (каждый ящик стоит 450 000 рублей). Один из законопроектов о легализации беби-боксов предлагает отдать из установку в руки негосударственных структур за счет средств федерального или регионального бюджета. На примере Свердловской области, где 94 муниципалитета, несложно посчитать: чтобы не нарушать права граждан, проживающих в области, беби-боксы придётся устанавливать в каждом муниципалитете. Умножив цену беби-боксов на число муниципалитетов, получим сумму 42,3 млн руб. А с учетом того, что в крупных населенных пунктах может быть и не по одному устройству, она еще более возрастает. Выходит, устанавливать ящики — выгодно?

Это при том, что повсеместное появление беби-боксов неизбежно спровоцирует рост анонимных отказов, сделает свое дело и «реклама» в прессе, освещающей это событие. Реклама+провоцирование+неучтенные дети+деньги дадут в совокупности предсказуемый результат. Как будет бороться государство с ситуацией, которую создаст оно само, когда в ней появится мафия, неизбежно возникающая везде, где крутятся деньги и есть неучтенные дети?

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