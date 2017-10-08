Москва, 9 октября, 2017, 01:12 — ИА Регнум. Почти непрерывные просьбы американского президента Рузвельта о вступлении СССР в войну с Японией имели под собой серьезные основания. О том, как разворачивались события на дипломатическом англо-американо-советском фронте во время Второй мировой, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Франклин Рузвельт

Рузвельт прекрасно понимал аргумент Сталина о необходимости сконцентрировать усилия на военных действиях против фашистской Германии. Но тем не менее считал, что возможность для вступления СССР в войну с Японией есть. Основываясь на результатах американской разведки, он предупреждал советское командование, что Япония, добившись серьезных результатов в южном направлении Тихоокеанского региона, продолжает концентрацию войск также на северном участке, готовясь к нападению на СССР в случае успеха гитлеровских войск.

К счастью, наносимые советскими войсками поражения фашистским агрессорам раз за разом отодвигали возможную дату японского нападения на советский Дальний Восток. И тем не менее, Сталин, перебросивший из Сибири и Дальнего Востока крупные силы для защиты европейской части страны, опасался дополнительно провоцировать японцев действиями, которые они могли бы счесть нарушением советско-японского пакта о нейтралитете. Еще 27 декабря 1941 года Рузвельт специально обратил внимание советского посла Литвинова на поправку в текст Декларации ООН, облегчающую Советскому Союзу подписание этого документа без обязательств немедленного вступления в войну с Японией:

«Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные и экономические, против тех членов Тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это правительство находится в войне».

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