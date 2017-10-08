Каталония, Испания, 9 октября, 2017, 01:16 — ИА Регнум. Почему в исполнительных органах ЕС считают референдум о независимости Каталонии незаконным и какова будет дальнейшая судьба решения каталонцев, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Christine Vaufrey Каталония

Каталония стоит на совершенно особенном месте среди испанских регионов. Занимая чуть более 6% площади Испании, она вырабатывает пятую часть ее ВВП, превышая ВВП таких стран, как Венгрия, Дания и Финляндия. Тем менее центральное правительство Испании не склонно признавать результаты референдума, которые убедительно показали победу сторонников независимости. Заявление на пресс-конференции в Брюсселе официального представителя Еврокомиссии Маргаритис Схинас содержало в себе тезис о несоответствии референдума в Каталонии испанской конституции. Кроме того, по словам представителя, что если бы все законные основания были соблюдены, то Каталония покинула бы Евросоюз. Последнее утверждение вполне может быть воспринято как прямая угроза.

А вот сравнивая испанские события с более давними югославскими, можно сделать однозначный вывод о том, что право народа на самоопределение трактуется нынешней европейской верхушкой исключительно в собственных интересах.

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