Варшава, 9 октября, 2017, 01:14 — ИА Регнум. Каталонский референдум о независимости, прошедший 1 октября, вызывал живую реакцию в среде политиков и журналистов Польши. О том, какие темы затрагивались в ходе обсуждения этого события поляками, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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Спектр высказываний в основном высветил две позиции. С одной стороны, часть польских политиков порадовалась, что у властей Евросоюза теперь будет меньше возможностей вмешиваться во внутреннюю политику Польши, каталонские проблемы их отвлекут. Так, например, считает заместитель главы канцелярии польского президента Павел Муха. А вот министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак обратил внимание на то, что и в Польше «есть такие ассоциации, у которых автономия присутствует в названии». Выразив, таким образом, тревогу по поводу «Движения силезских автономистов».

Некоторые из польских политологов обвиняют лидеров этого движения в открытых антипольских намерениях, даже поддерживая аресты и применение силы властями Испании. Вероятно, предполагается, что и в случае выступления Силезии за независимость международное сообщество с пониманием отнеслось бы к жестким мерам правительства Польши. Если же рассматривать требования силезских автономистов, то действительно, они находятся вполне в общеевропейском тренде, характерном для многих национальных областей классических европейских государств.

Есть еще и третий аспект происходящего, суть которого в том, что движения автономистов, нанося удар по классическим национальным государствам, могут укрепить роль Брюсселя как главного модератора и регулятора. За счет суверенитета государств-учредителей ЕС.

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