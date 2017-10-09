Москва, 22 марта, 2024, 19:54 — ИА Регнум. Руководство ЕС, поставляющее оружие Киеву, должно понести ответственность за теракты киевского режима против мирных граждан России, говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой об итогах саммита Евросоюза 21–22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ответственность в равной степени должно нести нынешнее руководство Евросоюза и его стран-членов, поставляющее Киеву оружие и провоцирующее его на международные преступления» — говорится в заявлении.

Захарова указала на то, что поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия на территории европейских государств к 2030 году свидетельствует о планах ЕС — по примеру США — начать зарабатывать на войнах. При этом, как подчеркнула дипломат, выделение Украине €50 млрд финансово-экономической поддержки и €5 млрд военной помощи со стороны ЕС не спасёт киевский режим.

Российский дипломат отметила, что в Евросоюзе уже открыто говорят украинцам о том, что их место не в Европе, а «на поле боя» против России.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России заявил, что теракты киевского режима против мирных граждан нужны для демонстрации Западу хоть каких-то успехов.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан.

ВСУ ежедневно наносят массированные удары по жилым районам приграничных территорий Российской Федерации. В частности, под огнём находятся Белгородская и Курская области.

Путин заявил 20 марта, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по гражданским объектам в приграничных районах, однако этого делать не будет. Глава государства подчеркнул, что у страны есть свои взгляды на этот счёт и свои планы.