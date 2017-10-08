Москва, 9 октября, 2017, 01:15 — ИА Регнум. Планы Саудовской Аравии — приобрести в России зенитные ракетные комплексы С-400, создать лицензионное производство автоматов АК-103 и боеприпасов для них на сумму $20 млрд. Однако между планами и их исполнением порой лежит слишком большое расстояние. В случае с Саудовской Аравией так бывало не раз, указывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.Никаких гарантий, что сделка состоится, нет. Еще в 2007 году, когда Путин в первый и пока единственный раз нанес визит в Саудовскую Аравию, шла речь о контрактах общей суммой порядка $4 млрд., в которые входили танки Т-90С, штурмовые вертолёты Ми-35М и Ми-28Н, военно-транспортные вертолёты Ми-17, боевые машины пехоты БМП-3 и различные средства противовоздушной обороны. Результата переговоры так и не принесли. Еще позже, в 2010-м, обсуждались контракты на поставку вооружений уже на $20 млрд, и снова они не были осуществлены. Еще три года спустя, в 2013-м, саудиты предлагали купить у РФ оружия на $10 млрд в обмен на прекращение поддержки Башара Асада.

Kremlin.ru Российско-саудовские переговоры

Впрочем, ситуация с тех пор изменилась, Россия значительно усилила свои позиции в Сирии (а Асад доминирует в стране), в то время как поддерживаемые саудитами группировки боевиков находятся на грани краха.

Как текущее положение Саудовской Аравии в регионе может повлиять на сделку и что будет значить для России выход на рынок этого государства, читайте в статье: Почему король Саудовской Аравии приехал в Москву за С-400?

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